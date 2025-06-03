Фонд ООН выделит Казахстану 280 млн долларов на экопроекты

Зеленый климатический фонд ООН является ключевым финансовым механизмом по поддержке стран в борьбе с изменением климата.

- При поддержке международных организаций предусмотрено получение Казахстаном от Зеленого климатического фонда ООН порядка 280 млн долларов США. Полученные средства будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, стимулирование внедрения низкоуглеродных технологий в промышленном секторе, а также на поддержку развития электромобилей, - отметил Нысанбаев.

Министр напомнил, что еще в 2024 году для продвижения зеленых проектов была подготовлена страновая программа для Зеленого климатического фонда ООН. В нее включены 7 проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе, повышение устойчивости централизованных систем водоснабжения в сельских населённых пунктах, модернизацию животноводческих ферм, а также на поддержку инициатив частного сектора в области зеленого финансирования.

Общий бюджет этих проектов составляет более 1 млрд долларов США, из которых предполагается финансирование со стороны фонда в объеме 630 млн долларов США.

Кроме того, в рамках программы Фонда-ЕБРР по возобновляемым источникам энергии предусмотрена поддержка строительства до 11 проектов ВИЭ в Казахстане общей мощностью 330 МВт. На сегодняшний день профинансировано 9 подпроектов. Сроки реализации проекта 2017- 2027 годы.