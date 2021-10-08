Фонд Нурсултана Назарбаева объявил о старте ІV республиканского конкурса «Караван доброты»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, кто имеет право принять участие в ІV республиканском конкурсе «Караван доброты», а также какие номинации в этом году заявлены на участие, рассказали на прошедшем брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс «Караван доброты» направлен на выявление людей, совершающих благородные поступки, активизацию гражданских иниациатив населения и на укрепление таких нравственных ценностей, как доброта, милосердие и гуманизм. Он реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева, Ассоциацией деловых женщин Казахстана при поддержке лечебно-оздоровительного комплекса «Оқжетпес».

«Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, госзаказ и др.)», - поделилась председатель Асссоциации деловых женщин города Кокшетау Сауле Касымова.

Как добавила координатор республиканского проекта «Караван доброты» в Акмолинской области Раушан Туранова, в текущем году лауреаты конкурса будут определены в семи номинациях.

«Асар» - номинация для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций. «Туған жер» - вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и другого. «Батыл жүрек» - за героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может учреждаться дополнительное звание победителя среди работников экстренных служб (ЧС, МВД, скорая помощь и другие). «Мейірім жолында» - для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени. «Қайырымдылық тарихы» - номинация вручается журналисту и/или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ благотворительности, социальных проблем. «Бала жүрегі» - вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет за проявленную отвагу и героизм в экстренных ситуациях, участие в благотворительной деятельности. «Жануарға мейірім» - номинация вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.

«В этом году мы надеемся найти действительно тех героев нашего времени, которые сегодня безвозмездно оказывают благотворительную помощь на постоянной основе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2021 года», - добавила Р. Туранова.

В завершение председатель ОФ «Вера в добро», удостоенная диплома в номинации «Батыл жүрек» конкурса «Караван доброты» 2020-2021 года, Татьяна Спиглазова рассказала о своем участии и победе в конкурсе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, что медсестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации многопрофильной областной больницы, учредитель общественного благотворительного фонда «Вера в добро» и изобретатель легендарной мази от пролежней Татьяна Спиглазова также стала обладательницей медали имени Флоренс Найтингейл. Это шестая медаль на счету у Казахстана и вторая - у Акмолинской области.