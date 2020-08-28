Фонд Нурсултана Назарбаева доставил аппараты ИВЛ в больницы Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19 прибыла в медицинские учреждения Жамбылского района Алматинской области, в которую входят 15 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплексе. Аппараты соответствуют всем международным стандартам, требованиям по качеству и безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Говоря об участии Фонда Нурсултана Назарбаева в борьбе с вирусом, заместитель исполнительного директора Фонда Алькей Маргуланулы отметил:

« Коронавирусная пандемия – непростое глобальное испытание для всех стран. И для ее преодоления необходимы усилия и взаимодействие государств, всех институтов гражданского общества. Фонд Нурсултана Назарбаева не остается в стороне от оказания помощи в борьбе с вирусом. По поручению Елбасы с первых дней принятия Казахстаном карантинных мер Фондом оказывается постоянная многогранная поддержка врачей, осуществляется закуп необходимых медсредств, в том числе и средств защиты от вируса» .

Напомним , что ранее Фонд выделил 200 миллионов тенге на премирование медработников, которые стоят на передовой в борьбе с вирусом, приобретение масок и дезинфицирующих средств. Помимо этого, Фондом передано в Управление общественного здравоохранения города Нур-Султана свыше 50 тысяч масок.

Также совместно с южнокорейской компанией «SIGONGTECH» Фонд Нурсултана Назарбаева передали Министерству здравоохранения РК 2000 ПЦР-тестов на вирус, 2 500 защитных костюмов R-Guard 3000 и 20000 контейнеров для сбора биоматериала с целью проведения анализов.

Как подчеркнул Алькей Маргуланулы, Фонд продолжит и дальше оказывать помощь в борьбе с вирусом.