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Фонд национальной библиотеки Кыргызстана пополнился казахскими книгами

17 Февраля 2023, 23:41
Фонд национальной библиотеки Кыргызстана пополнился казахскими книгами

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в казахско-кыргызском культурном центре имени Абая Кунанбаева открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная 100-летию казахского писателя, основоположника детективного жанра отечественной литературы, драматурга, общественного деятеля Кемеля Токаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены художественные произведения писателя, среди которых «Көмескі із», «Солдат соғысқа кетті» , «Соңғы соққы», «Сарғабанда болаған окиға», «Түнде атылған оқ», «Жұлдызды жорық», «Тасқын», «Ночной выстрел», «Слово об отце», «Особое поручение», «Таудағы жаңғырақ», «Последний удар», «Таинственный след», а также газеты и журналы, вышедшие под его редакцией, различные материалы о жизни и деятельности автора. Также состоялся показ отрывка из документального фильма о жизни и творчестве Кемеля Токаева.

В мероприятии, организованном национальными библиотеками двух стран, приняли участие представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, сотрудники казахстанского посольства, члены казахской диаспоры, общественные и культурные деятели двух стран, местные СМИ.

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В ходе выставки представителями национальной библиотеки РК состоялась передача кыргызским коллегам 260 отечественных книг, изданных по государственной программе «Культурное наследие».

Главный специалист управления сохранения и развития культурного наследия Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Алмаз Муртабеков поблагодарил казахскую делегацию за культурный подарок и пожелал дальнейшего процветания культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

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«Сегодня фонд национальной библиотеки им.А.Осмонова Кыргызстана пополнился новыми казахстанскими изданиями в области экономики, культуры, литературы и истории, которые дадут возможность кыргызстанским читателям глубже изучить и популяризировать культурное наследие Республики Казахстан», - отметил Алмаз Муратбеков.

В свою очередь директор национальной библиотеки Республики Казахстан Бакытжамал Оспанова подчеркнула важность проводимого мероприятия, которое совпало с годом развития тюркской цивилизации и 30-летием международной организации тюркской культуры.

«Сегодняшняя выставка носит патриотический характер. Видный казахский писатель внес большой вклад в развитие национальной литературы, являлся мастером художественного слова детективного жанра. Через его труды молодые люди учатся патриотизму, о котором уже забыли. Для будущего поколения эти книги выполняют большую воспитательную роль, являются познавательными и поучительными», - сказала Бакытжамал Оспанова.

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