Фонд медстрахования прокомментировал резонансную публикацию в соцсетях по карантинной госпитализации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По факту публикации в социальной сети Евгения Мухамеджанова с жалобой на фактически не оказанную услугу по пребыванию на карантинной госпитализации в январе текущего года Фондом медстрахования проведен анализ данных информационных систем Министерства здравоохранения РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По возвращении из-за границы 24 января Евгений Мухамеджанов и его супруга были размещены на карантинный стационар в гостиницу «Астана Интер Отель» для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

Так как, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», граждане, прибывающие в страну из-за границы в случае отсутствия ПЦР-анализа на Covid-19 проходят обязательную госпитализацию при подозрении на заражение КВИ до 2-х суток. По данной госпитализации в информационной системе сформирована услуга стационара «Наблюдение при подозрении на заболевание», - отмечается в сообщении.

»Гостиница «Астана Интер Отель» включена в перечень субъектов здравоохранения и не медицинских организаций, осуществляющих лечение больных с COVID-19 и оказывающих услуги по предотвращению распространения коронавируса. Это предусмотрено на основе совместного приказа КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

Фонд медстрахования поясняет, что финансирование по лечению и предупреждению распространения COVID-19 осуществляется через медицинские организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по инфекционному профилю.

В связи с этим, в информационных системах указан основной поставщик - ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ г.Алматы.

По итогам анализа факт госпитализации подтвержден. Выявлено, что медицинская организация внесла данные в информационные системы с нарушением сроков. Информация будет передана в управление общественного здоровья для принятия мер к медицинским работникам, ответственным за внесение данных», - подчеркнули в фонде.

В Фонде призвали казахстанцев обращаться по фактам не оказанных медицинских услуг на каналы обратной связи Фонда медстрахования по бесплатному номеру 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

В 2020 году эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили более 1,2 млн дефектов по качеству и объему оказанных поставщиками медицинских услуг.

Наиболее распространённым нарушением (60%), как показал мониторинг, составляет искусственное завышение объемов помощи. Далее идет некорректное оформление учетно-отчетной документации – это 15% всех случаев, необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов/клинических протоколов – 9,6%. Также пациентам усложняют диагноз, отказывают в госпитализации или медпомощи, «приписывают» им услуги и лекарственные средства, которые не были предоставлены.

По итогам 2020 года специалисты ФСМС выявили более 21 тысячи фактически не оказанных услуг на сумму 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер воздействия). В их числе на уровне амбулаторно-поликлинической помощи и оказания консультативно-диагностических услуг - 20 122 дефекта на сумму 167 млн тенге.

В этом году фонд планирует внести изменения в систему мониторинга качества. Будет внедрен проактивный мониторинг, который направлен на выявление и предупреждение условий и причин, приводящих к нарушению порядка оказания медицинских услуг и прав пациентов