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16.11.2019 12:52
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Фонд медицинского страхования провел слушания проектов бюджетов на 2020 год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение прошедшей недели Фонд медицинского страхования проводил слушания проектов бюджетов на 2020 год, передает МИА «Казинформ».
Руководители управлений здравоохранения согласовывают свои бюджеты на 2020 год с Фондом социального медицинского страхования.
В 2020 году подходы к планированию бюджета будут изменены в корне. Чтобы все стороны процесса понимали, сколько денег нужно для лечения пациентов, руководители областных управлений здравоохранения и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент согласовывают свои бюджеты с Фондом.
«Сейчас для того, чтобы региональные управления здравоохранения понимали свой бюджет, понимали, каким образом будет планироваться следующий год, мы их пригласили на согласование своих бюджетов. Подходы к планированию объемов медицинских услуг будут доведены до поликлиник, больниц и диспансеров. Сейчас происходит подсчет бюджетов двух пакетов: ГОБМП и ОСМС. Предварительно бюджет мы посчитали по тем подходам, которые нам рекомендовали консультанты Всемирного банка», - сказала директор департамента планирования и бюджетирования ФМС Бибигуль Мурзабекова.
По ее словам, предварительный бюджет был направлен в регионы еще до слушаний, чтобы в регионах изучили его и соотнесли с теми расходами, с той сетью и мощностью клиник, которая есть у них на сегодняшний день.
«Сейчас руководители регионального здравоохранения приехали в Нур-Султан, чтобы еще раз согласовать – хватит ли этих денег на регион или нет. Может быть, на следующий год планируется расширение сети, новые объекты, открытие больниц и поликлиник, что увеличит объем оказываемых услуг. Это согласительная процедура. Если где-то расчет некорректен, то мы предлагаем его пересмотреть», - отметила она.
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