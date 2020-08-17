НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный фонд #KustoHelp перечислил по 1 миллиону тенге семьям медиков, погибших от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В начале августа стали известны точные данные, предоставленные Министерством здравоохранения при содействии Аружан Саин, о количестве медицинских работников Казахстана, погибших от КВИ и пневмоний – 174 человека. Из них: 98 врачей, 40 медработников среднего звена, 14 санитарок, 8 водителей спецтранспорта, фельдшеры, лаборанты и другие специалисты, по долгу службы и по призванию первыми вставшие на борьбу с пандемией и принявшие на себя основной удар. К сожалению, они отдали в этой борьбе самое дорогое, что имеет каждый человек – свои жизни. Это настоящие герои нашей страны, павшие на войне с коронавирусом.

«Как и на любой войне, наш долг помнить и чтить своих павших героев и при этом не забывать о живых – их семьях, чье и без того не самое благополучное материальное положение серьезно пострадало в связи с потерей кормильцев», - отметили в Фонде.

Благотворительный фонд #KustoHelp принял решение выделить материальную помощь семьям погибших в виде финансовой помощи. Сотрудники фонда связались с родными погибших и выявили 141 семью, которые согласились принять помощь. В период с 10 по 14 августа 2020 года благотворительным фондом #KustoHelp было перечислено 1 млн тенге каждой семье медицинского работника – итого 141 млн тенге. Работа по неохваченным семьям продолжается, так как имеются неточные контактные данные или родственники не выходят на связь.

«Мы призывает бизнес-сообщество и просто неравнодушных граждан Казахстана также поддержать семьи погибших медиков. Мы уверены, семьи это оценят и почувствуют, что об их ушедших родных и близких люди нашей страны помнят и благодарны им не только на словах. Мы верим, ушедшим медикам было бы приятно осознавать, что об их семьях позаботятся так же, как совсем недавно они сами заботились о нас», - говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Благотворительный проект #KustoHelp создан международной компанией Kusto Group и направлен на оказание помощи наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленной по причине пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан. За период действия карантина общий объем помощи составил 1 057 654 502 тенге. Ниже указаны основные направления оказанной помощи населению и медикам.

Более чем 12 000 семьям по всему Казахстану были предоставлены продуктовые наборы на общую сумму 153 млн. тенге при поддержке волонтерских организаций «Я Алматинец», «Клуб Добряков» и др.

Приобретены 1 микроавтобус для детского дома семейного типа и 2 реанимобиля для районных больниц Костанайской и Жамбылской областей.

Около 100 медицинским учреждениям по всему Казахстану оказана помощь в виде средств индивидуальной защиты, медикаментами и оборудованием на общую сумму 294.3 млн. тенге.

Оказана адресная материальная помощь 150 медикам младшего персонала на общую сумму 17 млн. тенге.

Более 50 больниц Казахстана получат 80 тонн мясной продукции KazBeef для обеспечения питания врачей и пациентов на сумму 176 млн. тенге.

15 августа 2020 года при поддержке Посольства Казахстана в Украине были переданы медикаменты - 55 000 упаковок Левофлоксацина и 28 330 флаконов Меропенема в «СК Фармация» для дальнейшего распределения по районным и городским больницам Казахстана. Общая сумма помощи составила 86.7 млн. тенге.

Оказана материальная помощь 141 семье медиков, погибших от последствий коронавируса по спискам, оставленным Министерством Здравоохранения Республики Казахстан.

Реализуется жилищная программа, где #KustoHelp помогает в приобретении и строительстве жилья многодетным малоимущим семьям. Всего сумма жилищной программы составит 90.4 млн. тенге.

410 планшетов переданы школьникам Семея, Шымкента, Жамбылской и Кызылординской областей, на сумму 19 млн. тенге.