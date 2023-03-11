Фонд «Қазақстан халқына» закупил препараты для 88 детей с диагнозом эпилепсия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В конце февраля и в начале марте 2023 года в управления здравоохранения 5 регионов для 88 детей с диагнозом эпилепсия доставлен препарат «Сабрил» на общую сумму 4,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Общественный фонд «Қазақстан халқына».

Препарат получит 21 ребенок в Туркестанской области, 24 ребенка в городе Шымкенте, 18 детей в Павлодарской области, 12 детей в Северо-Казахстанской области и 13 детей в Акмолинской области.

Обеспечение лекарственным средством «Сабрил» удалось организовать компанией «СвиксБиоФарм» исключительно за счет проведенного предзаказа.

Всего с прошлого года фонд «Қазақстан халқына» обеспечил лекарственными средствами 236 пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на сумму более 16,1 миллиардов тенге. Из них 230 – это пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями, среди которых 204 ребенка.