13:06
13 Июня 2022 12:03
Фонд «Қазақстан халқына» выплатил по 3 млн тенге пострадавшим во время январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» выплатил по 3 млн тенге пяти тяжелораненым сотрудникам Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и военнослужащим Министерства обороны и Республиканской гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Выплаты осуществляются на основании официальных списков, полученных от перечисленных выше государственных органов.
Ранее фонд выплатил членам семей 19 погибших по 7 млн тенге и 106 тяжелораненым сотрудникам вышеперечисленных органов по 3 млн тенге каждому.
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