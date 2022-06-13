13 Июня 2022 12:03

Фонд «Қазақстан халқына» выплатил по 3 млн тенге пострадавшим во время январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» выплатил по 3 млн тенге пяти тяжелораненым сотрудникам Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и военнослужащим Министерства обороны и Республиканской гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Выплаты осуществляются на основании официальных списков, полученных от перечисленных выше государственных органов.

Ранее фонд выплатил членам семей 19 погибших по 7 млн тенге и 106 тяжелораненым сотрудникам вышеперечисленных органов по 3 млн тенге каждому.