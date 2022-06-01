1 Июня 2022 22:18

Фонд «Қазақстан халқына» учредил 100 стипендий для нуждающихся студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюджет программы на текущий год составил 378 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам поступило 1,5 тыс. заявок от молодых людей, студентов, которые имеют сложности с оплатой обучения в высших учебных заведениях. Мы думали, каким образом им помочь. Была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ из малообеспеченных семей», - сказал Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

Спикер разъяснил механизм программы оказания помощи нуждающейся молодежи.

«Этот контингент связан не только с финансовым положением, дети-сироты, дети-инвалиды могут претендовать на этот грант. По три гранта выделено на каждый вуз, который с Министерством образования работает по грантовым программам за счет бюджета. Абитуриент должен набрать балл для получения государственного гранта. В силу того, что желающих больше, чем государственных грантов те, кто соответствует критериям, которые мы отрабатываем с руководителями вузов, будут иметь право получить грант», - отметил глава фонда.

Как пояснили в пресс-службе фонда, помощь студентам из вышеперечисленных категорий будет оказываться в том случае, если им не хватило минимального балла для прохождения на грант или если при наборе нужное количество баллов не будет соответствовать требованиям МОН.

«У нас 85 вузов, по три гранта на вуз (программа бакалавриата). 100 стипендий мы учредили уже для обучающихся в вузах, по тем же критериям нуждаемости. Этих кандидатов будут отбирать уже благотворительные организации, которые работают в этой сфере и известны студенческой молодежи. Бюджет программы на текущий год до 378 млн тенге. Ежегодно он будет расти, потому что бакалавриат состоит из четырех лет обучения», - заключил Б. Жамишев.

Ранее председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил, что поступающие деньги в фонд пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения через единый электронный портал.