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Фонд «Қазақстан халқына» собрал более 117 млрд тенге

11 Февраля 2022 12:25
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Фонд «Қазақстан халқына» собрал более 117 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 117,8 млрд тенге перевели представители крупного бизнеса, компаний и физические лица на счета Фонда «Народу Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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Так, в период с 16 января по 10 февраля текущего года юридические лица и крупные бизнесмены совершили 219 платежей на сумму 117 млрд 765,1 млн тенге.

Также от 69 947 физических лиц поступило 55,2 млн тенге.

Ранее сообщалось, сколько заявок поступило в Фонд «Қазақстан халқына».


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#Бизнес   #Благотворительность   #Экономика   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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