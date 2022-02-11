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Фонд «Қазақстан халқына» собрал более 117 млрд тенге
11 Февраля 2022 12:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 117,8 млрд тенге перевели представители крупного бизнеса, компаний и физические лица на счета Фонда «Народу Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.
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Так, в период с 16 января по 10 февраля текущего года юридические лица и крупные бизнесмены совершили 219 платежей на сумму 117 млрд 765,1 млн тенге.
Также от 69 947 физических лиц поступило 55,2 млн тенге.
Ранее сообщалось, сколько заявок поступило в Фонд «Қазақстан халқына».
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