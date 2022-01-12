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Фонд «Қазақстан халқына» позволит повысить доступность дорогих лекарств для больных с редкими заболеваниями - Минздрав

12 Января 2022 12:55
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Фонд «Қазақстан халқына» позволит повысить доступность дорогих лекарств для больных с редкими заболеваниями - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Правительства министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о ходе исполнения поручения Главы Государства по созданию Общественного социального Фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына».

«Согласно действующего законодательства под общественным фондом понимается фонд, учрежденный физическими лицами или юридическими лицами – общественными объединениями. Сфера деятельности Фонда будет охватывать различные стороны социальной и культурной деятельности (здравоохранение, образование, спорт, культура, социальная инфраструктура, восстановление последствий погромов и поддержка семей погибших военнослужащих)», - пояснила Ажар Гиният.

По ее словам, финансирование Фонда будет осуществляться из частных и государственных источников.

«Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций, обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов и регулярные отчисления в Фонд со стороны субъектов крупного бизнеса. В этой связи предлагается создание рабочей группы при Правительстве с участием представителей гражданского общества для определения общественного объединения, которое выступит в качестве учредителя Фонда, а также выработки механизмов реализации», - сказала министр.

Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств Общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».

«В сфере охраны здоровья детей наиболее актуальными является лекарственное обеспечение детей с редкими (орфанными) и тяжелыми заболеваниями. Ни одна страна в мире не финансирует полностью все орфанные заболевания, учитывая крайне высокие затраты. Создание Фонда позволит повысить доступность дорогостоящих медицинских услуг и лекарственных средств для больных орфанными заболеваниями», - проинформировала А. Гиният.

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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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