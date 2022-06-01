1 Июня 2022 17:03

Фонд «Қазақстан халқына» помог семьям 19 погибших в результате январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд «Қазақстан халқына» помогает погибшим случайным жертвам январских событий. Об этом сообщил председатель Фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распределительный совет принял решение, что мы выплачиваем погибшим случайным жертвам январских событий. К нам поступают запросы от граждан и родственников погибших. Мы всю информацию от организаций, омбудсменов отправляем в компетентные органы и ждем обратную реакцию. Первые более-менее активные действия были - мы получили список из 19 человек. Связались со всеми, оказали помощь и в течение мая мы информацию из компетентных органов о таких людях не получали», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

По его мнению, такие списки еще будут предоставлены.

«Могу сказать, что не имея этих полных списков, если кто-то будет признан виновным, ясно, что мы не будем оказывать помощь. Если по кому-то в итоге следствие будет завершено, а информации не будет, для нас это будет означать, что они случайные жертвы, и им также будем оказывать помощь. Все будет связано с завершением следственных действий», - добавил спикер.