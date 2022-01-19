+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фонд «Қазақстан халқына» планирует разработать свой сайт

19 Января 2022 11:25
Поделиться:
Фонд «Қазақстан халқына» планирует разработать свой сайт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал об организационных вопросах создания Фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Безопасность денег - наша ответственность: Болат Жамишев о поступающих средствах в Фонд «Қазақстан халқына»
Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной Как создавался фонд «Қазақстан халқына» и как был определен его попечительский совет, пояснил Болат Жамишев ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына»

Болат Жамишев пояснил, какие вопросы он будет решать в качестве председателя правления фонда.

«Для меня, как председателя правления этого Фонда, существуют следующие факты. В соответствии с уставом основные полномочия у попечительского совета. Для меня есть попечительский совет, на который я должен вынести все конституционные вопросы, связанные с созданием фонда с тем, чтобы скорее начать действовать», - пояснил Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

«Начать можно действовать, но конечно, эффективная и заявленная работа фонда может быть реализована только тогда, когда мы в течение короткого времени разработаем свой сайт, портал с тем, чтобы каждый тенге, который поступает в этот Фонд, и каждый тенге, который направляется на благотворительность, можно было за них отчитаться, разместив всю информацию на сайте. Мы это планируем сделать. Собственно, этими организационными вопросами сейчас мы и заняты», - поделился Болат Жамишев.

По словам председателя Фонда, по уставу вход для общественных организаций не ограничен.

«Правительство приняло участие только в ускорении создания этого Фонда», - уточнил Болат Жамишев.

«Я надеюсь, что через год, когда мы будем отчитываться о деятельности Фонда, мы будем отчитываться перед представительным собранием участников», - добавил председатель правления фонда.

Ранее председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал, как создавался фонд и как был определен состав попечительского совета.

Подписывайтесь на наш канал:

#Благотворительность   #Экономика   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Безопасность денег - наша ответственность: Болат Жамишев о поступающих средствах в Фонд «Қазақстан халқына»
Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной
Как создавался фонд «Қазақстан халқына» и как был определен его попечительский совет, пояснил Болат Жамишев
ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына»
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
2 Комендантский час отменяется в Алматинской области
3 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
4 Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
5 Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
6 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Читайте также
Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной
Власти вели динамичную, открытую информполитику – Госсекретарь РК о январских событиях
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив