Фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь костанайцам, пострадавшим от пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области гражданам, пострадавшим от лесного пожара, будет оказана помощь от Фонда «Қазақстан халқына». Об этом сообщил председатель правления Фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По чрезвычайной ситуации в Костанайской области мы контролируем ситуацию и связываемся с акиматом. В целом общество еще раз доказало, что у нас есть сплоченность в деле оказания помощи пострадавшим. Наш фонд окажет помощь костанайцам, пострадавшим от пожаров, после строительства домов. Мы поможем с закупом необходимых в быту вещей в новые дома. Аким региона поддержал наше предложение», - сказал Болат Жамишев на пресс-конференции в столице.

Также Фонд выделит средства и для обеспечения инфраструктуры новых домов.

Ранее была презентована обновленная концепция Фонда «Қазақстан халқына».

Согласно новой редакции концепции Фонд должен стать драйвером экосистемы донорства и благотворительности, обеспечивающим устойчивый приток крупного частного капитала в сферу благотворительности. Одной из задач станет формирование и реализация благотворительных программ при содействии организаций общественного сектора. Кроме того, в приоритете внутреннее развитие – поддержка казахстанских специалистов и производителей.

В обновленной редакции концепции, с учетом поступивших предложений, Фонд «Қазақстан халқына» выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.













Фото: gov.kz