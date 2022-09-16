Фонд «Қазақстан халқына» оказал помощь семьям 18 погибших в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ходе январских трагических событий по списку, который предоставлен Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени фонда 19 семьям, пострадавшим в ходе январских событий, выделено 133 млн тенге. Кроме того, 18 семьям погибших в ходе массовых беспорядков граждан оказана финансовая поддержка на сумму 126 млн тенге. Также 18 млн тенге выделено из фонда семьям шести детей, получивших травмы во время январских событий», - сказала заместитель председателя правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чингисбаева в ходе брифинга после конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

По ее словам, от имени фонда оказана финансовая помощь 154 пострадавшим во время январских событий.

«Некоторые граждане, получившие помощь от имени Фонда, просили не разглашать сведения о них. Тем не менее, у нас есть полный отчет о том, кому оказана помощь», - говорит он.

Кроме того, председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что на днях из Генеральной прокуратуры РК поступят списки пострадавших и погибших в ходе январских событий. По его словам, гражданам из этого списка окажут помощь от имени Фонда.

Ранее сообщалось, что фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь костанайцам, пострадавшим от пожаров.