Фонд «Қазақстан халқына» начал осуществлять выплаты пострадавшим во время январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» начал выплачивать деньги членам семей 19 погибших и 106 тяжело раненым сотрудникам Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и военнослужащим Министерства обороны и Республиканской гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Выплаты осуществляются на основании официальных списков, полученных от перечисленных выше государственных органов. Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составляет 451 млн тенге.

Напомним, ранее Попечительским советом было поручено правлению фонда выплатить установленные суммы семьям погибших и тяжело раненых военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности. Также советом было поручено отработать с компетентными органами обстоятельства гибели гражданских лиц оказавшихся случайными жертвами, из списков, представленных в фонд уполномоченными по правам человека и по правам ребенка.

Фонд начнет выплачивать денежные средства близким погибших по данной категории после того, как получит соответствующие официальные данные от уполномоченных государственных органов.



