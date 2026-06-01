Фонд Halyk поздравил детей Казахстана

Благотворительный фонд Тимура Кулибаева Halyk, по сложившейся традиции, и в этом году ко Дню защиты детей продолжил свои благотворительные инициативы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Реализуемые по инициативе Фонда проекты в сферах образования, культуры, социальной поддержки, спорта дарят тысячам детей доверие и тепло. Неизменным остается направление Фонда по поддержке детей, особенно требующих особого ухода, из социально уязвимых групп, с тяжелыми диагнозами.

Как отметил генеральный директор Фонда Сагинбек Шункеев, День защиты детей — один из самых важных дней, к которым Фонд специально готовится каждый год.

— Это не только раздача подарков, дети чувствуют внимание, душевное тепло. Вызывать улыбку на лице ребенка — самый эффективный путь к гуманизации общества. Ежегодные инициативы Фонда показывают, что этот принцип продолжает реализовываться в конкретных делах. Каждый знак внимания к детям не только дарит им тепло, но и открывает путь к облагораживанию общества, — говорит гендиректор Фонда.

Фото: Фонд Halyk

Особенным детям в Конаеве — особое внимание

В этом году представители Фонда специально посетили КГУ «Центр дневного пребывания города Конаев». В этом Центре получают специальные социальные услуги дети в возрасте от 1,5 до 18 лет, страдающие психоневрологическими заболеваниями, с нарушениями двигательных функций.

С целью улучшения повседневного ухода за детьми, в этом году Центр обратился за поддержкой в Фонд Halyk. Фонд не оставил это без внимания, и организовал социальную помощь в расширенном масштабе: 60 воспитанникам подготовили подарочные наборы и, кроме праздничной развлекательной программы, реализован ряд дополнительных мер социальной поддержки. Это не первый случай сотрудничества Фонда с Центром в Конаеве: в 2025 году была оказана такая же праздничная помощь, детям подарили радость.

Фото: Фонд Halyk

Фонд подарил школе-интернату в Караганде современное оборудование

Также Фонд, совместно с Halyk Bank, выделил средства для приобретения интерактивной панели для актового зала специальной школы-интерната № 2 Карагандинского областного управления образования.

В школе-интернате воспитываются 144 ребенка, которые нуждаются в особом обучении. Новая интерактивная панель повысит качество работы по обучению, воспитанию и реабилитации, даст возможность проводить в современном формате праздничные программы, концерты, конкурсы, семинары, классные часы и родительские собрания.

«Алтын бесік» украсил село

В преддверии Дня защиты детей Фонд Halyk продолжил свои добрые инициативы для детей в регионах. Яркое доказательство этого — детский сад особого облика «Алтын бесік», построенный на средства Фонда в Аулиекольском районе Костанайской области. Это здание, по внешнему виду сходное с крепостью «Хогрвартс» сегодня известен не только архитектурными особенностями, но и радикальными изменениями в культурной и социальной жизни села. Просторное, светлое современное пространство для воспитания детей — один из важных вкладов, внесенных Фондом в улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Фонд Halyk не остановился на строительстве детского сада, он сделал традицией ежегодно оказывать здешним детям и педагогам дополнительную поддержку. И в этом году в преддверии праздника Фонд подарил детсаду учебно-методическую литературу для подготовки к школе, различные развивающие книги и футбольные мячи. Эти подарки обогатили образовательный фонд детского сада, открыли новые возможности для разностороннего развития детей.

Отметим, благотворительный фонд Halyk с 2016 года реализовал в Казахстане более 214 проектов по образовательному, спортивному, культурному, экологическому и инфраструктурному направлениям, на благотворительные цели Фонд выделяет более 90,4 миллиарда тенге.