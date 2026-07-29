Фонд Halyk поддерживает соревнования по фиджитал-баскетболу в рамках «Игр будущего — 2026»

В официальной программе турнира направление представлено под названием Phygital Basketball presented by Halyk Fund.

Состязания по фиджитал-баскетболу пройдут с 29 июля по 3 августа в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». В турнире примут участие 16 команд. Честь Казахстана будут защищать GTB KZ и PBC «Астана». В числе их соперников — такие именитые международные клубы, как Boca Juniors и Valencia Basket.

Фиджитал-баскетбол гармонично сочетает цифровой и традиционный спорт в рамках одного состязания. Каждый матч состоит из двух этапов — цифрового и физического, проходимого на реальной площадке. Сначала команды соревнуются в баскетбольном симуляторе в формате 2×2, после чего продолжают борьбу на реальной площадке в том же формате 2×2. Итоговый результат матча определяется по сумме очков, набранных за оба этапа.

Фото: Фонд Halyk

Данная инициатива стала продолжением системной работы Фонда Halyk Тимура Кулибаева по развитию киберспорта в Казахстане. В 2025 году фонд выступил генеральным партнером турниров Almaty Cyber Games Media & Cup и Almaty Cyber Games International. А уже в 2026 году совместно с общественным фондом NNEF была организована студенческая лига Qazaqstan Cyber Games Students League.

В отборочном этапе лиги приняли участие более 1 500 студентов из 100 вузов страны. Проекты, ориентированные на молодежь и студенчество, реализуются в партнерстве с альянсом University Alliance of Science and Technology, куда входят МУИТ (IITU), Astana IT University, КБТУ, UIB и Energo University. Фонд не только финансирует киберспортивные инициативы, но и совместно с партнерами содействует их организации на высоком профессиональном уровне.

Фото: Фонд Halyk

— Особенность фиджитал-баскетбола заключается в объединении цифрового мастерства и реальной спортивной подготовки в рамках единого соревнования. Здесь технологии не заменяют спорт, а, напротив, органично дополняют его. Соперничество казахстанских команд на родной арене с ведущими международными клубами придаст мощный импульс развитию новых спортивных форматов в нашей стране, — отметил генеральный директор благотворительного фонда Halyk Сагынбек Шункеев.

Фото: Фонд Halyk

Турнир «Игры будущего - 2026» пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа. Более 800 участников из свыше чем 34 стран мира будут бороться за первенство в восьми дисциплинах. Масштабный турнир объединит на одной площадке классический спорт, киберспорт и передовые технологии.

Напомним, благотворительный фонд Halyk был основан в 2016 году. Фонд на системной основе поддерживает социально значимые инициативы в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры, экологии и инфраструктуры. За время своей работы фонд реализовал более 214 проектов и направил на благотворительную помощь свыше 90,4 млрд тенге.