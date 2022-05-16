16 Мая 2022 17:39

Фонд гарантирования депозитов предупредил казахстанцев о мошенниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД) сообщает о появлении различного рода мошеннических сайтов, страниц в социальных сетях и мессенджерах, которые распространяют заведомо ложную информацию от имени Фонда. Злоумышленники используют в доменном имени сайта сокращенное наименование Фонда – «kdif.kz», тем самым вводя в заблуждение пользователей Сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

«Выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию. В действительности, задача мошенников – сбор личных данных интернет-пользователей и хищение чужих средств путем обмана», - предупредили в пресс-службе ведомства.

КФГД рекомендует проверять источники информации на достоверность, не называть посторонним лицам номер своего счета и другие банковские реквизиты, а также не распространять в Сети персональные данные.

Если вы стали жертвой мошенников, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

«Просим граждан не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться данными исключительно из официальных и проверенных источников», - говорится в публикации пресс-службы.

Все достоверные сведения о деятельности Казахстанского фонда гарантирования депозитов можно получить, позвонив на бесплатный номер 1460. Кроме того, граждане могут направить запрос на info@kdif.kz, kdif@kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask.

Подробная информация о деятельности и функциях Фонда доступна на официальном сайте kdif.kz, а также в социальных сетях Instagram и Facebook.