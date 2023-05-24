Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Фонд для возвращенных в страну незаконно выведенных активов  могут создать в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2023, 12:00
Фонд для возвращенных в страну незаконно выведенных активов  могут создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах по созданию отдельного фонда для зачисления возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет создаваться специальное ведомство, которое будет называться уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд может быть будет отдельным счетом, может быть будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет. Каким-то образом тем имуществом, которое должны вернуть, нам надо управлять, зачислять на какой-то счет, для этого, естественно, структура нужна. Она не будет большая, может быть человек 10», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, все это будет обсуждаться в Парламенте.

«Только закон разработан. Давайте обсуждать в Парламенте», - добавил министр.

Как сообщил сегодня зампремьера, после введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.


Правительство РК   Экономика   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО
Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО
Рабочую группу по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой создали при Генпрокуратуре РК
Рабочую группу по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой создали при Генпрокуратуре РК
Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей
Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей
Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау
Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау
Строящийся ЖК горит в Астане
Строящийся ЖК горит в Астане
Поэтапный охват детей творческими кружками в рамках подушевого финансирования продолжат в Казахстане
Поэтапный охват детей творческими кружками в рамках подушевого финансирования продолжат в Казахстане
Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане
Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы