Фонд для сбора пожертвований создала ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения объявила о создании фонда для поддержки глобальных потребностей в области здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из самых серьезных угроз успеху ВОЗ является тот факт, что менее 20% нашего бюджета поступает в виде гибких взносов стран-участниц, в то время как более 80% - это добровольные взносы государств-членов и других доноров, которые, как правило, привязаны к конкретным программам», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе онлайн-брифинга в среду.

«По сути, это означает, что у ВОЗ мало свободы действий в отношении того, как она расходует свои средства, то есть почти 80% ее средств», - добавил он.

«Однако для того, чтобы ВОЗ могла выполнять свою миссию и мандат, существует явная необходимость в расширении нашей донорской базы, а также в улучшении как количественных, так и качественных аспектов финансирования, которое мы получаем», - объяснил глава организации.

Фонд, штаб-квартира которого находится в Женеве, учрежден в соответствии с законодательством Швейцарии. Структура является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению пожертвований от широкой общественности, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров.

Председателем правления фонда ВОЗ стал бывший министр здравоохранения Швейцарии профессор Томас Зелтнер. Работа над его созданием шла с февраля 2018 года.

Фонд ВОЗ на первом этапе своей деятельности сфокусируется на пандемии коронавируса, а также займется сбором и распределением средств для глобальных приоритетов ВОЗ в области общественного здравоохранения.