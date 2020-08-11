Фонд «Даму» провел первый на AIX листинг «зеленых» облигаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Astana International Exchange («АIX», «Биржа») рада сообщить, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) осуществило на AIX регистрацию и выпуск «зеленых» купонных облигаций на сумму 200 млн тенге со сроком обращения 36 месяцев. Купонная ставка – 11,75%. Данное размещение стало первым листингом ценных бумаг, которые соответствуют правилам «зеленых» облигаций Биржи и первым листингом зеленых облигаций в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Центр зеленых финансов МФЦА оказал полное сопровождение проекта и предоставил внешний обзор в форме заключения второй стороны, основанного на оценке соответствия Политики эмитента в области «зеленых» облигаций Правилам AIX по «зеленым» облигациям и Принципам «зеленых» облигаций ICMA (Международная ассоциация рынков капитала).

Привлеченные Фондом средства будут размещены в банках второго уровня и микрофинансовых организациях с целью дальнейшего кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих маломасштабные инвестиционные проекты ВИЭ в рамках Политики Фонда «Даму» в области «зеленых» облигаций. В рамках вышеуказанного соглашения часть купонной ставки будет субсидироваться ПРООН. Кроме того, ПРООН окажет техническую поддержку в оценке и отборе инвестиционных проектов. Лид-менеджером по выпуску и размещению «зеленых» облигаций Фонда «Даму» на AIX является АО «BCC Invest».

Председатель правления AIXТим Беннетт отметил: «Мы рады приветствовать нашего первого эмитента зеленых облигаций. Надеемся, что листинг ценных бумаг Фонда «Даму», которые соответствуют правилам «зеленых» облигаций AIX, станет примером для других организаций, которые будут привлекать средства для развития «зеленой» экономики».

«Листинг «зеленых» облигаций на AIX стал важным шагом Фонда «Даму» в реализации стратегии «зеленого» финансирования и поддержки микро-, малого и среднего частного бизнеса. Мы надеемся, что данный выпуск будет являться стимулом к развитию и финансированию проектов в области ВИЭ и энергоэффективности. В случае увеличения спроса на «зеленое» финансирование, Фонд «Даму» будет рад рассмотреть возможность дополнительного выпуска «зеленых» облигаций для инвестирования в подобные проекты», - подчеркнула Председатель правления Фонда «Даму» Гаухар Бурибаева.

Справочно:

AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz

МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz