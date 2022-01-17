Фонд «Даму» предоставит отсрочку пострадавшему во время ЧП бизнесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Даму» предоставит отсрочку платежей по кредитам предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время чрезвычайного положения. Реструктуризацию можно согласовать в течение одного рабочего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Главы Государства Касым-Жомарта Токаева от 6 января 2022 года, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством национальной экономики были разработаны меры по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от беспорядков. Данные меры и механизм их предоставления описаны в порядке предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Документ утвержден приказом Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка №8 от 10.01.2022 года.

В соответствии с этим документом, Фонд развития предпринимательства «Даму» сообщает, что готов в упрощенном порядке, в течение одного рабочего дня согласовывать реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса, пострадавшего во время ЧП, по проектам в рамках Государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования

По инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ-2025) проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводится сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки.

По кредитам микро-малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ 2025) документы в Фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему.

Вместе с тем, Фонд «Даму» отмечает, что государственная поддержка микро-, малого и среднего бизнеса по инструментам субсидирования и гарантирования в 2022 году продолжится в полном объеме в кратчайшие сроки - после завершения советующих бюджетных процедур по подписанию документов, предусмотренных Программой.

За 2021 год Фондом поддержано 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2, 175 трлн тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге:

- просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1 598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19;

- прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге;

- за счет средств льготного финансирования 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.

В региональных филиалах Фонда менеджерами оказывается комплексная поддержка предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в банках второго уровня или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.

Напоминаем, что предприниматели могут направлять свои заявки онлайн через порталы

egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме онлайн на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах Фонда в социальных сетях.