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Фонд Булата Утемуратова выделил 5 миллионов долларов пострадавшим от землетрясения в Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 16:45
Фонд Булата Утемуратова выделил 5 миллионов долларов пострадавшим от землетрясения в Турции Фото:aa.com.tr

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посольство Турецкой Республики в Астане выразило благодарность Фонду Булата Утемуратова за помощь пострадавшим от катастрофического землетрясения в Турции, передает МИА «Казинформ».

@Фонд Утемуратова выделил турецкому Управлению по чрезвычайным ситуациям (AFAD) взнос в размере 5 миллионов долларов. «Мы высоко ценим эту значимую и своевременную поддержку в лучших традициях сотрудничества и взаимовыручки наших братских народов«- отметил посол Мустафа Капуджу», - говорится в сообщеии посольства в Instagram.

По данным турецкого посольства, общий размер пожертвований, собранных в Казахстане для AFAD, превысил 10 миллионов долларов.

Как сообщалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил благодарственное письмо в адрес Президента РК Касым-Жомарта Токаева, отметив, что «помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжелыми последствиями землетрясения».


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