Фонд Болата Назарбаева выделяет 150 млн на борьбу с коронавирусом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - После обращения Елбасы фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» выделяет 150 миллионов тенге собственных средств на борьбу с вирусом COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Как пояснили в ведомстве, средства будут направлены в областной фонд борьбы с коронавирусом.

«Призыв Елбасы подействовал на каждого члена общества. Он нашел отклик в наших сердцах и безусловно мы используем все наши силы и возможности для достижения каждого пункта, который Елбасы представил в своем мудром, своевременном и крайне важном сейчас Послании народу», - сказал руководитель фонда Касым Касабеков.

Отмечается, что после обращения Елбасы фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» присоединяется ко всем неравнодушным и выделяет из собственных средств 150 миллионов тенге на борьбу с вирусом COVID-19.

«Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» был создан в апреле 2016 года. Основным направлением фонда является предоставление жилья (пансионат) детям из неблагополучных семей и сирот под названием «Берекелі үй», а также обеспечение многодетных семей продуктами питания, товарами первой необходимости, лечением и образовательными программами», - дополнили в пресс-службе главы Жетысу.

Напомним, ранее Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения, сказал Нурсултан Назарбаев.