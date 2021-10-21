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    17:36, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фонд библиотек для незрячих и слабовидящих увеличат в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов рассказал, как будут пополнять библиотеки для незрячих и слабовидящих казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил вице-министр, министерством в рамках второго направления «Ел рухы» национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» проводится мероприятие по увеличению фонда библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке.

    «Работа в этом направлении предусматривает период до 2025 года с целью формирования равного доступа для людей с ограниченными возможностями, а также реализации их потенциала. Работа будет проводиться совместно с библиотеками для незрячих и слабовидящих граждан. Основной источник информации для таких читателей - книги с рельефно-точечным шрифтом, то есть шрифтом Брайля. Однако сегодня в библиотеках наблюдается нехватка литературы, напечатанной рельефно-точечным шрифтом, в том числе книг на государственном языке. В этой связи министерством в 2021 году был изучен рынок ряда иностранных государств с целью открытия в стране типографии рельефно-точечного шрифта для удовлетворения потребностей читателей специальной библиотеки», - рассказал Нургиса Дауешов в ходе пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, в бюджетном плане министерства на 2021-2023 годы предусмотрено выделение средств для приобретения брайлевского принтера и портативных тактильных дисплеев Брайля, нематериальных активов и пополнения библиотечного фонда для незрячих и слабовидящих читателей.



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