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Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий создан в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2021, 16:01
Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все материалы будут классифицированы по видам репрессий и категориям репрессированных. Руководители подкомиссии вместе с сотрудниками Министерства образования, культуры и спорта будут проводить выездные инспекции в регионы для контроля за деятельностью региональных комиссий», - сказал Ералы Тугжанов.

Спикер добавил, что это делается не только для инспектирования, а, в первую очередь, для оказания методической и всей необходимой помощи для нормальной работы региональных комиссий.

«Министерством культуры и спорта создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального государственного архива. Сегодня в данном архиве хранится более тысячи единиц архивных дел, касающихся жертв политических репрессий. Безусловно, это только толика той большой работы, которая у нас только начинается. Этот фонд будет пополняться за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии», - резюмировал Ералы Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.


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