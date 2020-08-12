Фонд Алии Назарбаевой закупил кислородные концентраторы для больниц Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Алии Назарбаевой закупил в Китае кислородные концентраторы для больниц Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны остается непростой. Поэтому Фонд Алии Назарбаевой продолжает заниматься благотворительностью и в рамках поддержки больниц приобрел 233 кислородных концентратора», - сообщили в пресс-службе Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

Благотворительный груз с медицинским оборудованием успешно пересек границу с Китайской Народной Республикой и направляется по адресатам.

«Жизненно необходимые для лечения аппараты направляются в 17 больниц областного, городского и районного значения в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областях. Фонд ведет мониторинг по логистикЕ и тесную работу с каждой из 17 больниц по своевременной и безопасной доставке кислородных концентраторов. Список медицинских учреждений, нуждающихся в дыхательных аппаратах, был предоставлен Министерством здравоохранения РК», - отмечают в международном центре.

Отметим, что кислородный концентратор используется как безопасная альтернатива сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний. Аппарат подает его пациенту в высокой концентрации – 90-95%. К слову, в воздухе содержание кислорода составляет около 20%.

«Искренне надеюсь и молюсь, что наша гуманитарная помощь поможет врачам в борьбе с коронавирусом, а также хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в транспортировке жизненно важных аппаратов из Китая в Казахстан», - написала в своем аккаунте в Instagram Алия Назарбаева.

Напомним, что в период пандемии коронавируса Фонд Алии Нурсултановны Назарбаевой неоднократно оказывал благотворительную помощь населению в виде продуктовых корзин, лекарств, сертификатов на одежду, а также покупки ноутбуков для дистанционного обучения детей.