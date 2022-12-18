Фонд «Адил соз» готов помочь задержанному журналисту Михаилу Козачкову

18 Декабря 2022, 20:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» выразил готовность помочь задержанному по подозрению в пособничестве ОПГ журналисту Михаилу Козачкову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.

Фонд также выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения процедурных норм.

«Мы обеспокоены несоблюдением процедурных норм, сообщениями адвоката Анны Веретельникой о том, что обыск происходит без присутствия адвоката. Хотели бы обратить внимание, что текст пресс-релиза Агентства по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и ст.77 Конституции РК: «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда», - говорится в сообщении.

Также в Фонде отметили, что «Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере».

«Әділ сөз» готов предоставить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным Президентом Токаевым политическим реформам», - заключили в Фонде.

Сегодня стало известно, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос объявлены в розыск.

Фото: adilsoz.kz