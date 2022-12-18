НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Фонд «Адил соз» готов помочь задержанному журналисту Михаилу Козачкову

18 Декабря 2022, 20:23
Фонд «Адил соз» готов помочь задержанному журналисту Михаилу Козачкову

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» выразил готовность помочь задержанному по подозрению в пособничестве ОПГ журналисту Михаилу Козачкову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.

Фонд также выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения процедурных норм.

«Мы обеспокоены несоблюдением процедурных норм, сообщениями адвоката Анны Веретельникой о том, что обыск происходит без присутствия адвоката. Хотели бы обратить внимание, что текст пресс-релиза Агентства по финансовому мониторингу нарушает презумпцию невиновности и ст.77 Конституции РК: «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда», - говорится в сообщении.

Также в Фонде отметили, что «Михаил Козачков является профессиональным журналистом, выпускником КазНУ им Аль-Фараби, имеет более чем двадцатилетний опыт в карьере».

«Әділ сөз» готов предоставить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающимся давлением на расследовательскую журналистику в Казахстане, что в корне противоречит объявленным Президентом Токаевым политическим реформам», - заключили в Фонде.
Сегодня стало известно, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос объявлены в розыск.

Фото: adilsoz.kz


Новости по теме
Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков
Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ
Подробности расследования деятельности рейдерской ОПГ Коспаева раскрыли в АФМ
Теги:
Читайте также
Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков
Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ
Поручения по проблемам ЖКХ, День Независимости и новшества в образовании – итоги недели в РК
Где находят схроны оружия жамбылские полицейские
Канал сбыта героина выявили полицейские в Астане
Девять кг мефедрона изъяли у 20-летнего алматинца
Женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны в Абайской области
Ружья неустановленных марок изъяли у жителей СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Почему дети ехали без сопровождения полиции - о смертельном ДТП в Актюбинской области
2 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
4 Газ взорвался в жилом доме в Атырау: два человека пострадали
5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование

Лента новостей