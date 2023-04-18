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Fonbet станет титульным спонсором Кубка Казахстана по футболу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Апреля 2023, 11:55
Fonbet станет титульным спонсором Кубка Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) и букмекерская компания Fonbet объявили о начале сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

В частности, Fonbet станет титульным спонсором Кубка Казахстана – турнир получит название FONBET Кубок Казахстана по футболу. О подписании было объявлено на пресс-конференции с участием Президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохуса Шоха и официального представителя букмекерской компании Fonbet в Республике Казахстан Сергея Анохина.

«Мы очень рады, что Профессиональная футбольная лига Казахстана получила такого надёжного и крупного партнера. Fonbet – очень известная компания с хорошей репутацией, международным статусом, которая зарекомендовала себя и за рубежом, и с ведущими топ-клубами мира. Для лиги это новый этап развития в коммерческой плоскости, это возможность значительно увеличить финансовые дивиденды клубам от участия в Кубке и Суперкубке Казахстана. Мы рассчитываем, что с новым партнером мы повысим статус и самого Кубка Казахстана, и его смотрибельность», – поделился ожиданиями Рохус Шох.

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Президент ПФЛК добавил, что сегодня беттинговые компании сотрудничают с различными видами спорта во всем мире и помогают их развитию.

«Это наш первый опыт работы с казахстанским футболом – мы уверены в своих силах и хотим стать надёжным партнером этого вида спорта в стране. Мы разделяем те же ценности, что и Профессиональная футбольная лига Казахстана. Мы абсолютно уверены в своих силах, так как имеем огромный опыт работы по всему миру и штат профессионалов, реализовавших ряд крупных проектов», – отметил представитель Fonbet в Казахстане Сергей Анохин.

В свою очередь Сергей Анохин заверил, что компания сделает всё возможное для повышения интереса зрителей к турниру.

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«Fonbet – лидеры мирового беттинга, и мы приложим максимум усилий, чтобы и Кубок Казахстана, и в принципе футбол в стране засиял новыми красками. Мы готовим интересные проекты – особенно будем настраиваться на финал Кубка. Я уверен, что мы организуем шоу, которого до этого не было в казахстанском футболе», – пообещал представитель Fonbet в Казахстане.

По словам Сергея Анохина, компания готова вложить значительные средства для реализации заявленных целей в Казахстане, в том числе и в социальные футбольные проекты.

Чтобы обещанный яркий финал Кубка Казахстана по футболу зрители увидели в высоком качестве Fonbet дополнительно профинансирует «хорошую картинку».

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«Мы ведем переговоры с коллегами из разных телеканалов, чтобы предложить новые возможности для вещания и сделать финал Кубка незабываемым. Мы в контакте с основным спортивным телевещателем Qazsport и разговариваем на тему модернизации, улучшения телетрансляции. И хотел бы сказать, что мы вложим туда дополнительные деньги – у нас есть определенное желание и возможности улучшения телетрансляции», – подчеркнул Анохин.

Напомним, что ближайшие матчи Fonbet Кубка Казахстана состоятся уже завтра, 19 апреля, в восьми городах республики.


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