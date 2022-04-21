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    14:58, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Фонари были включенными днем из-за плановых работ в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата сообщили, что подрядная организация по содержанию уличного и паркового освещения района Байконыр проводила плановые работы. В связи с этим происходило включение линий, чтобы выявить замечания. Об этом сообщили в пресс-службе акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Плановые работы уже завершились.

    В районе Байконыр по содержанию уличного, паркового, внутриквартального освещения и декоративной подсветке зданий и сооружений работу проводит ТОО «Астана қалалық жарык». Имеется оперативно-диспетчерская служба, которая круглосуточно контролирует работу электрооборудования и электрических сетей района, по которым осуществляется включение, отключение наружного освещения: магистрали, улицы, площади, парки и скверы.

    Включение и отключение уличного освещения осуществляется согласно утвержденному графику.

    На вопрос о том, сколько средств в год выделяется на освещение улиц, в акимате ответили, что бюджет по этому направлению находится на корректировке.


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