Фонари были включенными днем из-за плановых работ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата сообщили, что подрядная организация по содержанию уличного и паркового освещения района Байконыр проводила плановые работы. В связи с этим происходило включение линий, чтобы выявить замечания. Об этом сообщили в пресс-службе акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Плановые работы уже завершились.

В районе Байконыр по содержанию уличного, паркового, внутриквартального освещения и декоративной подсветке зданий и сооружений работу проводит ТОО «Астана қалалық жарык». Имеется оперативно-диспетчерская служба, которая круглосуточно контролирует работу электрооборудования и электрических сетей района, по которым осуществляется включение, отключение наружного освещения: магистрали, улицы, площади, парки и скверы.

Включение и отключение уличного освещения осуществляется согласно утвержденному графику.

На вопрос о том, сколько средств в год выделяется на освещение улиц, в акимате ответили, что бюджет по этому направлению находится на корректировке.