Фонарь XIX века хранится в музее полиции СКО

В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области среди пяти тысяч экспонатов есть совершенно уникальные. Один из них — уличный фонарь 1800-го года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заведующая музеем Любовь Осинская рассказала, что фонарь в фондах оказался в 2012-м году. Привезли его из города Булаево района М. Жумабаева. Раритетный фонарь был собственностью одного из жителей района.

— Фонарь этот патрульные полицейские носили в руках, поднимая его до уровня плеча. Внутри горела парафиновая свеча. От ветра ее защищало стекло. И когда в кромешной темноте полицейский шел с этим фонарем, создавалось ощущение, словно кто-то летит с горящими глазами. Поэтому его и называли «летучая мышь». К сведению, первый полицейский появился на улицах Петропавловска в 1840-м году, управление полиции существует с 1868-го года, — рассказала Л. Осинская.

У фонаря из музейной коллекции в каркас с двух сторон вставлены стекла, третья — полностью металлическая. Стекла позволяли свету равномерно и эффективно освещать пространство и защищали свечу от ветра.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

На просторах Сети можно найти информацию о том, что ручные фонари появились в глубокой древности. Первые упоминания о них встречаются в греческих источниках. Например, известный философ Диоген ходил с ручным зажженным фонарем по улицам даже днем.

В Средние века в Англии появились первые уличные фонари. Источником света в них служили свечи из жира или воска, которые помещали под стеклянный колпак. К началу XX века свечи стали изготавливать из парафина. Горел он чище, дольше, ярче и ровнее. Парафиновые свечи стали основным источником освещения и на улицах, и в домах. Пользовались ими почти до середины XX столетия, пока на смену им не пришло электричество.

На электронных торговых площадках любителям антиквариата предлагают множество вариантов фонарей. Особенно дорого оцениваются датируемые XIX-м — началом ХХ-го века. Цена их можно составлять 50-100 тыс. тенге.