Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ФОК для лиц с ограниченными возможностями строят в Актобе

    1 Июля 2022, 02:41

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе, в микрорайоне Батыс-2, строят специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С ходом строительства ознакомился аким области Ондасын Уразалин.

    В специализированном физкультурно-оздоровительном комплексе все адаптировано под нужды взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, в бассейне будет специальный спуск для коляски. Объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Общая площадь комплекса составит 4800 квадратных метров.Стоимость ФОКа– 2,1 млрд тенге.

    По словам руководителя управления физической культуры и спорта Евгения Гончарова, комплекс можно смело назвать уникальным в масштабе страны. С его вводом в эксплуатацию в разы увеличится охват спортом взрослых и детей с ограниченными возможностями. В комплексе также будет базироваться спортклуб для людей с ограниченными физическими возможностями.

    Аким области в ходе беседы с представителями порядной организации подчеркнул важность этого проекта и поручил уполномоченным госорганам держать ход строительства на строгом контроле.

    Также в жилом массиве Есет батыр строится крупный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, который будет открыт в 2023 году.

    Завершается строительство и оснащение центра настольного тенниса. Ввод в эксплуатацию спортивного объекта запланирован на сентябрь этого года. Представитель компании-застройщика ТОО West build Алексей Холод заверил, что работы будут завершены в срок. Все корты центра будут оснащены сертифицированным оборудованием европейского производства. Это позволит готовить здесь профессиональных спортсменов разных возрастных категорий и проводить соревнования международного, мирового уровней.

    Аким области подчеркнул, что действующие в городе секции по теннису продолжат работу.

    «Наша цель – обеспечить гражданам шаговую доступность к объектам спортивной инфраструктуры», - сказал О. Уразалин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Спорт Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая