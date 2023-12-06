FMobile улучшает приложение

Первый в Казахстане оператор, работающий исключительно в сети 5G, объявил о новом релизе приложения. Популярный стартап улучшил процесс верификации и выдачи eSIM, а также добавил несколько полезных функций, передает агентство Kazinform.

FMobile, оказывающий услуги связи только в сети 5G, по-настоящему взбудоражил казахстанский рынок телекоммуникаций. Полностью 5G оператор еще не открывался в стране. Поэтому приложение FMobile в AppStore и PlayMarket моментально вышло в ТОПы по скачиваниям. Менее чем за сутки оператор перешагнул отметку в тысячу успешных подключений. А следом добавил еще несколько тысяч абонентов.

- В новом релизе мы, что называется, побороли все те шероховатости, которые были выявлены в процессе запуска. Мы не скрываем, что это был MVP. Так и запускаются стартапы. Сейчас мы добавили раздел FAQ, проверку поддержки смартфоном технологий 5G и eSIM, а также возможность пополнить баланс с переходом в приложение Kaspi. Приложение, как и наш стартап, развивается день за днем, – отметил CEO FMobile Рифат Хаматов.

Уникальный оператор вышел на рынок с тремя тарифными планами:

«Ход конем» за 1990 тенге, с бессрочным действием пакета в 20 ГБ;

«Шах» за 2490 тенге, с бессрочным действием пакета в 40 ГБ;

«Шах и Мат» за 2990 в месяц за безлимитный доступ к мобильному 5G-интернету.

При этом первый месяц связи все абоненты получают бесплатно. По задумке создателей стартапа, эффективная и низкозатратная модель позволила ему не только запуститься в краткие сроки, но и запланировать долгосрочное активное развитие.



Напомним, что стать абонентом первого 5G-оператора могут стать жители Астаны, Алматы и Шымкента. Достаточно скачать приложение FMobile в AppStore или PlayMarket и получить eSIM с номером.