18 Июля 2022 16:39

FlyArystan отменяет рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту города Уральска с 1 августа 2022 года FlyArystan вынуждена отменить рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах. Об этом лоукостер сообщил в своем аккаунте в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Данные изменения обусловлены обращением аэропорта города Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта.

FlyArystan пообещал оказать поддержку пассажирам в бесплатном перенаправлении на другие доступные внутренние рейсы или полном возврате средств.

Как сделать перебронирование/возврат средств

д ля изменения маршрута необходимо обратиться в контакт-центр c указанием темы «Уральск»:

WhatsApp (звонки не принимаются): +7 702-702-02-27

Live Chat на странице: https://flyarystan.com/contact

E-mail: contact.centre@flyarytan.com

Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.

Полный возврат денежных средств необходимо оформить только по месту приобретения билета.

В мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com в разделе «Бронирование и управление» - «Управление бронированием».

Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.