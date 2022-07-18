FlyArystan отменяет рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту города Уральска с 1 августа 2022 года FlyArystan вынуждена отменить рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах. Об этом лоукостер сообщил в своем аккаунте в Facebook, передает МИА «Казинформ».
Данные изменения обусловлены обращением аэропорта города Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта.
FlyArystan пообещал оказать поддержку пассажирам в бесплатном перенаправлении на другие доступные внутренние рейсы или полном возврате средств.
Как сделать перебронирование/возврат средств
д ля изменения маршрута необходимо обратиться в контакт-центр c указанием темы «Уральск»:
WhatsApp (звонки не принимаются): +7 702-702-02-27
Live Chat на странице: https://flyarystan.com/contact
E-mail: contact.centre@flyarytan.com
Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.
Полный возврат денежных средств необходимо оформить только по месту приобретения билета.
В мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com в разделе «Бронирование и управление» - «Управление бронированием».
Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/турфирме, необходимо обращаться по месту покупки билета.