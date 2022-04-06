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FlyArystan отменил рейс в Самарканд

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2022, 22:35
FlyArystan отменил рейс в Самарканд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания FlyArystan отменила рейс в Самарканд по причине неполучения разрешения на выполнение рейсов, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, авиационные власти Узбекистана отклонили заявку FlyArystan, и авиакомпания вынуждена отменить рейс 6 апреля 2022 года. По дальнейшем рейсам авиакомпания будет держать связь с пассажирами. Пассажирам отмененного рейса авиакомпания произведет полный возврат стоимости билетов, либо бесплатное перебронирование на прямой рейс Туркестан-Ташкент, выполняемый дважды в неделю», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как отметили в авиакомпании, FlyArystan в перспективе надеется расширить географию полетов в Узбекистан в рамках межправительственных соглашений, в соответствии с которыми регулируются международные направления на паритетных началах.

Ранее FlyArystan пояснил ситуацию касательно рейсов от 19 марта по направлению Нур-Султан-Костанай, также 26 марта по направлению Уральск-Алматы. Пользователи сети пожаловались на работу авиакомпании, написав, что были сняты с рейсов.

Напомним, FlyArystan совершает регулярные международные рейсы из Казахстана в Турцию, ОАЭ, Грузию, Кыргызстан, Россию и Узбекистан. С апреля 2022 года - в Азербайджан.


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