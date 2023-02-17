Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура

17 Февраля 2023, 19:47
FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиационной транспортной прокуратурой города Алматы проведена проверка в деятельности авиакомпании АО «Флай Арыстан» по вопросам соблюдения прав пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что авиакомпания при продаже билетов на международные рейсы не применяла специальные 50 % льготы для несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до 12 лет.

К примеру, с января по октябрь 2022 года по международным направлениям перевезено свыше трех тысяч несовершеннолетних по стандартным тарифам.

По представлению прокуратуры Комитетом гражданской авиации составлен административный протокол в отношении авиакомпании по части первой статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях.

Собранные материалы рассмотрены Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы, которым 16.02.2023 года принято постановление о привлечении авиакомпании к административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров.

Судебный акт не вступил в законную силу.


Новости по теме
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге «мягкой силы»
Общественные формирования помогают костанайским полицейским пресекать правонарушения
В Казахстане приведут законодательство об иностранцах к международным стандартам
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz - видеоинструкция
Гибель годовалого малыша расследуют в Актобе
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге «мягкой силы»
В Казахстане приведут законодательство об иностранцах к международным стандартам
Более 1,3 тысячи тонн цветов ввезли в Казахстан к 8 марта
Общественные формирования помогают костанайским полицейским пресекать правонарушения
Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей