Флешмоб военного оркестра прошел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Музыкальный флешмоб устроил сводный военный оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК и Академии Пограничной службы КНБ РК для жителей и гостей г. Алматы в одном из городских торгово-развлекательных комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ВИИРЭиС.
Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. В исполнении военных музыкантов прозвучали попурри из песен военных лет и казахские национальные музыкальные произведения.
«Сводным оркестром военных учебных заведений проведен музыкальный флешмоб в дань памяти участников Великой Отечественной войны. Целью являлось приобщить подрастающее поколение к великим традициям, героическим подвигам старшего поколения», - отметил начальник отдела Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК подполковник Ерлан Шаяхметов.
Алматинцы смогли насладиться живой музыкой. Зрители аплодировали исполнителям и танцевали под духовую музыку.
По словам организаторов, музыкальный флешмоб сводного оркестра военных учебных заведений пройдет до конца мая еще в нескольких торговых центрах города Алматы.
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