4 Мая 2022 18:37

Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В одном из торгово-развлекательных комплексов Актау прошел флешмоб, посвященный неделе иммунизации. Усилия участников мероприятия были направлены на формирование доверительного отношения к вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ликвидировать пробелы в охвате населения иммунизацией взялись медики. Танцевальный флешмоб студентов медицинского колледжа «Меирбике» по замыслу организаторов должен был привлечь внимание людей и убедить их в необходимости профилактических прививок.

Специалисты пояснили, что иммунизация - это защита от большинства инфекций, включая корь, полиомиелит, грипп и другие. Они могут стать причиной смерти и инвалидности, а вакцинация - одна из немногих мер, которая обеспечивает получение больших положительных результатов для здоровья, уточняют организаторы.

Акция прошла при поддержке управления здравоохранения области, санитарно-эпидемиологического департамента Центра формирования здорового образа жизни.

Все вместе они пытались сформировать доверительное отношение к вакцинации. Всю необходимую информацию о прививках они перенесли на буклеты, которые раздавали всем посетителям торгового центра. Желающие вместе со студентами смогли запустить в небо синие и белые шары.

Всемирная неделя иммунизации - это глобальная кампания общественного здравоохранения, направленная на повышение осведомленности и повышение уровня иммунизации против болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, во всем мире.