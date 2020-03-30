Флешмоб по раздаче масок запустили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 500 масок раздали полицейские на улицах прохожим, которые находились в общественных местах без средств защиты. Полиция, таким образом, еще раз напоминает населению о важности соблюдения правил режима чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Одним из первых акцию поддержали и присоединились к стражам порядка работники фабрики «Большевичка».

Патрульные полицейские УП города Костаная старший сержант Кенжегали Алибаев и старший лейтенант Данияр Ермагамбетов обслуживают центральную часть города. Этот патруль раздал 247 масок. В общей сложности за один день раздадут 1 тыс. масок.

Костанаец Александр Емелюшин узнал о проведении флешмоба от прохожих и поспешил получить маски для себя и супруги. Пенсионер поблагодарил полицейских и фабрику «Большевичка» за добрые дела в такое непростое время.

Директор фабрики Арсен Жетписпаев отметил, что сейчас швейная фабрика работает в усиленном режиме, в день выпускает до 10 тыс. защитных масок. На фабрике шьют несколько видов масок и защитные костюмы, которые и поставляются в медицинские учреждения и аптеки региона и столицы.

Полиция акцентирует внимание на то, что сегодня эти важные меры безопасности помогут сохранить здоровье граждан и не допустить распространения инфекции.