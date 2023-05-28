Флешмоб по безопасности провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О пожарной безопасности в быту и безопасном поведении на водоемах рассказали жителям Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, управление по чрезвычайным ситуациям города Тараза совместно со службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области в популярном у горожан торгово-развлекательном центре провели флешмоб на темы пожарной безопасности и безопасного поведения на водоемах в период купального сезона. Участниками мероприятия стали также представители городского отдела образования.

«В ходе мероприятия сотрудники гражданской защиты раздавали посетителям и обслуживающему персоналу торгово-развлекательного центра памятки по соблюдению правил безопасности на водоемах и пожарной безопасности. Проводили ознакомительную работу, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения», - отметила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

Учащиеся Центральной внешкольной организации города Тараза подготовили сценическую постановку. Посетители, получившие знания по безопасности жизнедеятельности, поблагодарили организаторов мероприятия,

В департаменте по ЧС Жамбылской области напомнили о необходимости строго соблюдения мер безопасности. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма), следует отключить электроснабжение, принять меры для тушения возгорания и сообщить о случившемся по номеру «101» или «112». В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами. А если вы стали очевидцем происшествия на воде, немедленно обращайтесь за помощью к спасателям на номер «112» и работникам скорой медицинской помощи на номер «103».

Департамент по ЧС Жамбылской области призывает жителей области и города при выходе из дома отключать газовые и электрические приборы от источников питания и строго соблюдать правила пожарной безопасности, не оставляя детей и пожилых людей без присмотра дома.

По информации пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, в 2021 году количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза благодаря проведенным мероприятиям по недопущению гибели людей на водоемах, в 2022 году зарегистрировано 6 утонувших, из них двое детей.

Как сообщалось ранее, на реке Талас, неподалеку от Тараза, утонули дедушка с внучкой. Поиски продолжались почти сутки с участием около двухсот человек спасателей, родственников, волонтеров и местных жителей.