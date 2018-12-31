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Флэшмоб «2019 ударов» в канун Нового года провели акмолинские каратисты
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмолинские каратисты в честь Нового года провели флэшмоб «2019 ударов», в котором приняли участие более 300 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.
Более 300 спортсменов и тренерский штаб Акмолинского областного филиала Республиканской национальной федерации киокушинкай-кан каратэ и Акмолинского областного филиала РОО «Федерация спортивного каратэ» в канун Нового года провели флэшмоб - нанесли 2019 ударов.
По словам вице-президента РНФКК Алимжана Молдагали, данная акция традиционная и с каждым годом становится все более массовой.
Каратисты Акмолинской и Северо-Казахстанской областей показали свои умения и физическую подготовку. Для большинства спортсменов это стало первым испытанием и проверкой силы воли и терпения, которые закончились успешно.
Как отметил президент Федерации спортивного каратэ Руслан Дукембаев, в этом году к флешмобу присоединились родители спортсменов.
«Я решила поддержать своего сына Аяна и тренерский штаб федерации. Хотелось на себе испытать то, что мой сын делает на каждой тренировке. И если честно, я просто валюсь с ног, сил нет. Так старый год я ещё не провожала», - говорит с улыбкой Самал Куттыгожина.
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