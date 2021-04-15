Флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городской юношеской библиотеке имени Жамбыла запустили флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обзорный флешбук под названием «Сезім ақыны» рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын».

Его первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». Шомишбай Сариев является автором около пятнадцати книг на казахском и русском языках.

Вплоть до последних дней жизни поэт работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.





Напомним, обладатель премии «Тарлан», заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев скончался 15 февраля текущего года в возрасте 75 лет.