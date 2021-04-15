Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева запустили в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
15 Апреля 2021, 12:54
Флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городской юношеской библиотеке имени Жамбыла запустили флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обзорный флешбук под названием «Сезім ақыны» рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын».

Его первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». Шомишбай Сариев является автором около пятнадцати книг на казахском и русском языках.

Вплоть до последних дней жизни поэт работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.


Напомним, обладатель премии «Тарлан», заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев скончался 15 февраля текущего года в возрасте 75 лет.


Алматы   Культура   Юбилей   Видео   Лица Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане