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Фламинго снова раньше времени прилетели на озеро Караколь

15 Февраля 2022 22:08
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Фламинго снова раньше времени прилетели на озеро Караколь

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Мангистауской области фламинго на озере Караколь появились раньше положенного времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Обычно экзотические пернатые прилетают в начале апреля. В этот раз первая стая была замечена в середине февраля. Изменение их графика местные экологи объясняют резким потеплением, приходом в регион ранней метеорологической весны.

Розовые птицы расположились на искусственном озере в 15 километрах от Актау. Этот водоём богат мальками и раками, которые входят в основной рацион питания фламинго.

Кирилл Осин, эколог: «Третий год подряд фламинго прилетают раньше. Там порядка 50-80 особей. Я думаю, что достаточно скоро прилетят остальные. Потому что в прошлом году до 1000 доходило количество птиц. Их прилет в последнее время фиксируется в середине февраля. Безусловно, это связано с глобальным изменением климата. Можно так сказать: наступила ранняя весна».


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#Мангистауская область   #Общество   #Природа  
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