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Фламинго прилетели в Мангистаускую область

12 Февраля 2022 14:06
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Фламинго прилетели в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области сняли розовых фламинго. Фото и видео разместил в Facebook Азамат Сарсенбаев.

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#Мангистауская область   #Природа  
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