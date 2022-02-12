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Фламинго прилетели в Мангистаускую область
12 Февраля 2022 14:06
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области сняли розовых фламинго. Фото и видео разместил в Facebook Азамат Сарсенбаев.
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