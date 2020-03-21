Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:34
-
-
-
-
-
-
вчера 19:17
-
-
-
-
вчера 19:00
-
Флакон антисептика украла в медучреждении жительница Семея
21 Марта 2020 05:35
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция Семея задержала горожанку, которая украла в медучреждении антисептик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
Новости по темеВандалы похитили ограждения с могил в Жамбылской области Можно ли передавать вещи, лекарства через блокпосты Алматы За привокзальных таксистов взялись стражи порядка в Талдыкоргане
В ведомстве сообщили, что 20 марта в полицию обратился директор «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом» и заявил, что неизвестная женщина азиатской внешности, находясь в здании медучреждения похитила один флакон «Кожный антисептик» стоимостью 4000 тенге.
Полицейские установили и задержали 36-летнюю жительницу города. Вещественное доказательство изъято. По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение».
Ключевые слова: Атырауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: на Тенгизском месторождении вводятся ограничения
- 20 тонн картофеля и лука отправило сельчанам крестьянское хозяйство в Атырауской области
- Международный аэропорт Атырау получил имя Хиуаз Доспановой
- За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева кафе в Атырауской области
- В Атырау сбежавший из карантина предстал перед судом
- Волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047