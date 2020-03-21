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Флакон антисептика украла в медучреждении жительница Семея

21 Марта 2020 05:35
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Флакон антисептика украла в медучреждении жительница Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция Семея задержала горожанку, которая украла в медучреждении антисептик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В ведомстве сообщили, что 20 марта в полицию обратился директор «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом» и заявил, что неизвестная женщина азиатской внешности, находясь в здании медучреждения похитила один флакон «Кожный антисептик» стоимостью 4000 тенге.

Полицейские установили и задержали 36-летнюю жительницу города. Вещественное доказательство изъято. По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение».


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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