Флакон антисептика украла в медучреждении жительница Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция Семея задержала горожанку, которая украла в медучреждении антисептик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что 20 марта в полицию обратился директор «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом» и заявил, что неизвестная женщина азиатской внешности, находясь в здании медучреждения похитила один флакон «Кожный антисептик» стоимостью 4000 тенге.

Полицейские установили и задержали 36-летнюю жительницу города. Вещественное доказательство изъято. По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 ч.1 УК РК «Мелкое хищение».