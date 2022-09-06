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Флаги Казахстана,  России и США в знак предстоящего космического старта подняты на Байконуре

Автор:  
Сара Кабикызы
6 Сентября 2022, 18:42
Флаги Казахстана,  России и США в знак предстоящего космического старта подняты на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре, у гостиницы «Космонавт», состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран, участвующих в международном запуске транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены основного экипажа МКС-68 космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио, а также их дублеры - российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О’Хара прибывшие на космодром накануне, подняли флаги России, Казахстана и США.

Церемония означает финальный этап предстартовой подготовки экипажей непосредственно на космодроме Байконур. Со словами приветствия и пожелания успешного старта к космонавтам и астронавтам обратились руководители космического комплекса «Байконур».

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В течение двух предстоящих недель экипажи будут жить в учебно-тренировочном центре Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где им предстоит выполнить насыщенную программу тренировок.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» с очередной экспедицией на МКС запланирован на 21 сентября 2022 года.

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