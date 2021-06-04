Флаги Казахстана появились на жилых домах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День государственных символов РК алматинские жилые комплексы украсились государственными флагами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дождливая погода не помешала алматинцам праздновать государственный праздник.

В Наурызбайском районе города Алматы многие жилые комплексы окрасились в голубой цвет. В честь праздника на балконах домов вывешено более 60 государственных флага.

По словам жителей района, такие акции выражают чувство патриотизма.