РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Флаги Казахстана появились на жилых домах в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День государственных символов РК алматинские жилые комплексы украсились государственными флагами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дождливая погода не помешала алматинцам праздновать государственный праздник.

    В Наурызбайском районе города Алматы многие жилые комплексы окрасились в голубой цвет. В честь праздника на балконах домов вывешено более 60 государственных флага.

    По словам жителей района, такие акции выражают чувство патриотизма.


    Теги:
    Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!