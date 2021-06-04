14:59, 04 Июнь 2021 | GMT +6
Флаги Казахстана появились на жилых домах в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В День государственных символов РК алматинские жилые комплексы украсились государственными флагами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дождливая погода не помешала алматинцам праздновать государственный праздник.
В Наурызбайском районе города Алматы многие жилые комплексы окрасились в голубой цвет. В честь праздника на балконах домов вывешено более 60 государственных флага.
По словам жителей района, такие акции выражают чувство патриотизма.