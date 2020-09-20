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Флаг страны водрузили на пике Абая в честь великого просветителя

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Сентября 2020, 12:00
Флаг страны водрузили на пике Абая в честь великого просветителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Сил специальных операций ВС РК совершили восхождение на пик Абая, который находится в отроге хребта Заилийского Алатау на высоте 4010 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Акция была приурочена к юбилею великого казахского мыслителя, писателя и общественного деятеля Абая.

Движение по маршруту участники восхождения начали с базового лагеря «Ворота Туюк-Су». В ходе преодоления сложных сейсмоопасных участков и труднодоступных скал военнослужащие продемонстрировали боевую выучку и настоящее мастерство.

В составе группы были и альпинисты, которые впервые покоряли эту высоту.

Достигнув вершины, военнослужащие водрузили на ней флаг Республики Казахстан. На пике также была установлена памятная мраморная плита от имени Вооруженных Сил.

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Алматы   Патриотизм   Силовые структуры   Абай  
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